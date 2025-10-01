Еще 2 семьи получили новые квартиры в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила ключи от новых квартир двум семьям. Одна из них была в очереди на жилье с 1985 года, вторая — с 1986.

Руководитель муниципалитета отметила, что сейчас очередь на жилье муниципального фонда впервые за долгое время начала сокращаться.

«Семья Екатерины Дмитриевны была первой в списке, ожидая свою квартиру с 1985 года. Многодетная семья Александры Львовны также обрела долгожданное жилье, стоя в очереди с 1986 года», — сообщила Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Сокращение очереди на квартиры — результат системной работы администрации Лобни по пополнению фонда. Происходит это в том числе за счет истребования жилых помещений у застройщиков во время судебных производств, а также оформления в муниципальную собственность выморочного имущества.

Отметим, что получить бесплатное жилье от государства могут граждане, которых официально признали малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий: многодетные семьи, сироты, инвалиды первой и второй группы, жители аварийных домов и пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.