Еще 2 щенков от суррогатной матери обучат на проводников в Балашихе

Два лабрадора — Юта и Вик — появились на свет благодаря инновационной технологии заморозки и подсадки эмбрионов, что позволяет сохранять и приумножать ценный генофонд лучших собак-помощников. Щенков передали в Российскую школу подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в Балашихе, где они пройдут обучение продолжительностью около полутора лет.

Использование технологии эмбриотрансфера в разведении собак-проводников — это значительный шаг вперед в сохранении и развитии качественных пород, способных эффективно помогать людям с нарушениями зрения. Первым в России щенком, рожденным таким способом и прошедшим обучение в школе, стала Аки. Сегодня она успешно сопровождает Татьяну Соболеву из Вологодской области, помогая ей в повседневной жизни.

В этом году Российская школа подготовки собак-проводников в Балашихе отметила свой 65-летний юбилей. За эти годы учреждение стало уникальным центром, помогшим тысячам незрячих и слабовидящих людей по всей стране обрести независимость и уверенность. В стенах школы продолжают готовить высококвалифицированных специалистов и верных четвероногих помощников, которые становятся настоящими друзьями и надежной опорой для своих хозяев.

Развитие современных методов разведения и подготовки собак-проводников, таких как технология эмбриотрансфера, открывает новые возможности в работе школы и способствует улучшению качества жизни многих людей с ограничениями по зрению. Благодаря таким инициативам будущее становится светлее как для собак, так и для тех, кто нуждается в их поддержке.