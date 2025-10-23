Еще 2 подземных перехода на Октябрьском проспекте в Люберцах откроют в 2025 году

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Готовность подземного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красной составляет около 95%. Еще один такой дорожный объект строится на улице Смирновской. Открыть движение по ним планируется в конце 2025 года.

На Красной улице рабочие завершают отделку и обустройство входов и выходов, а на Смирновской — только начали бетонировать стены и лестницы.

Также, как сообщили в подмосковном Минтрансе, специалисты занимаются процессами гидроизоляции.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте