Еще 2 пианино поступили в детскую музыкальную школу №2 в Люберцах

Учебное заведение получило новую партию музыкальных инструментов по государственной программе «Культура и туризм Подмосковья». Ранее для учреждения уже закупили десять пианино и два рояля.

Директор музыкальной школы, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева отметила, что инструменты отечественного производства имеют сбалансированную механику и богатый звук.

Пианино выпущены в Калуге, серия носит имя композитора, дирижера и основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна. Татьяна Матвеева также подчеркнула, что обновление материально-технической базы — важный стимул для воспитания культурного поколения.

«Приобщение к культуре служит фундаментом для формирования личности, ее ценностей, мировоззрения и социальных навыков», — добавила она.

В этом году в школу также поступят новые баяны и аккордеоны. Инструменты позволят ученикам заниматься на современном качественном оборудовании.