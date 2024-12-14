Еще 2 новые машины получит станция скорой помощи в Подольске до конца года

Ранее подстанция скорой помощи в Подольске получила четыре оснащенных новым оборудованием автомобиля. До конца 2024 года автопарк пополнится еще двумя машинами.

В Подольске прошла встреча заместителя министра здравоохранения Московской области Елены Зинатулиной, замглавы муниципалитета Вадима Бурова, главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Константина Маслова, руководителя регионального объединения, председателя первичной профсоюзной организации, а также заведующей Подольской подстанцией с работниками скорой медицинской помощи.

Собравшиеся обсудили вопросы цифровизации, перехода на электронный документооборот и обновления электронных планшетов. Также участники затронули тему обеспечения персонала формой, а также изменения ее фасона с учетом пожеланий сотрудников. Помимо этого, на мероприятии обсудили увеличение заработной платы с января 2025 года и новый порядок выплаты надбавок, обновление автомобилей скорой помощи и их подготовку к зиме.

По словам главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Константина Маслова, такие встречи с сотрудниками подстанций региона проходят регулярно.

«Вместе обсуждаем условия труда и его оплаты, улучшения каких-то моментов, связанных с обновлением и автомобильного парка, и формы, меры социальной поддержки сотрудников, в том числе молодых специалистов, целевое обучение и стипендиальные программы для будущих сотрудников, а также планы на следующий год», — поделился он.

Отметим, что Подольская подстанция скорой медицинской помощи, включающая в себя Федюковский пост и Климовскую подстанцию, обслуживает свыше 300 жителей округа. Каждый день на линию выходит 17 бригад.