Еще 2 незаконно возведенных здания снесли в Мытищах

В Мытищах снесли магазин в садовом товариществе «Борисовка» и здание в деревне Большая Черная. Оба объекта возвели без разрешительной документации.
Сотрудники Главгостройнадзора Московской области обнаружили самострой во время мониторинга. Работы по выявлению и ликвидации подобных построек продолжаются на территории городского округа Мытищи.
Ранее снесли незаконные объекты в селе Федоскино и деревне Рождествено. Автосервис и хостел не соответствовали градостроительным нормам. Владелец гостиницы сам ликвидировал постройку, а автосервис — техники со стороны администрации муниципалитета.
Отметим, что округ Мытищи занимает четвертое место в Подмосковье по эффективности работы и входит в тройку лидеров по количеству снесенных незаконных построек. В администрации отметили, что управление по ликвидации таких объектов стало первым и единственным в Московской области. Опыт Мытищ уже начали применять в других муниципалитетах.
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