Еще 2 многоквартирных дома отремонтировали в Волоколамске

Обновление многоквартирных домов продолжается в муниципалитете. Ремонтные работы завершили в доме № 30 на улице 50 лет Октября и доме № 6 на улице Горвал.

Дом № 6 на улице Горвал заметно преобразился. Специалисты частично обновили и покрасили фасад, отремонтировали подъезд, привели в порядок цоколь, заменили старое окно на пластиковое и установили современные почтовые ящики. Жители отметили, что после ремонта дом стал более аккуратным, светлым и ухоженным.

Построенный в 1954 году дом № 30 на улице 50 лет Октября представляет собой небольшое двухэтажное здание с одним подъездом и восемью квартирами. После обновления фасада дом стал выглядеть более аккуратно и современно.

«Мы знаем, как жители любят свой дом и его расположение, поэтому стремимся создать комфортные условия для проживания», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

В здании также планируют провести комплексный ремонт подъезда: покрасить входную дверь и заменить окно.