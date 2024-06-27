Еще 2 корпуса на 880 квартир построили в ЖК «Томилино Парк»

Два 17-этажных корпуса ввели в эксплуатацию в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах. Разрешение выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Новоселье отпразднуют 880 семей. Корпуса № 5.1 и 5.2 оборудованы современными входными группами с подсветкой и местами для отдыха. В отделке фасадов использовали керамический кирпич, декоративную штукатурку и композитные алюминиевые панели. Фасадное решение жилых домов выполнили в стиле жилого комплекса — в бежево-коричневых тонах.

В новых корпусах есть квартиры от 21 до 88 «квадратов». Это и компактные студии, и просторные апартаменты на 4 спальни. Жилье передадут собственникам уже с отделкой, что позволит быстро переехать.

ЖК «Томилино Парк» строится недалеко от МКАД и станции метро «Котельники». Рядом лесопарк и река Пехорка. В недалеком будущем тут появится новая линия наземного метро.

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