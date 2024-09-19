Еще 2 дома для переселенцев из аварийного жилья в построили Старой Купавне

Проверка готовности домов к заселению жителей из аварийного жилья прошла в Старой Купавне. Новостройки на улицах Чкалова и Кирова лично осмотрел заместитель главы Богородского округа Анатолий Шуть. В новые квартиры переедут жители 23 домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.

Две новостройки на улице Чкалова готовы к заселению. Здесь все работы уже завершены, дома введены в эксплуатацию. Ключи от новых квартир получат 128 семей, ранее проживающих в аварийных домах.

«Уже через несколько дней жильцы получат ключи от своих новых квартир и смогут переехать в комфортабельные современные условия. Дома выполнены по всем нормам, в квартирах сделан муниципальный ремонт». Важно отметить, что все жители, переезжающие в новые квартиры, получают увеличение жилой площади по сравнению с прежним жильем, » — рассказал заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть.

В рамках государственной программы, на территории города Старая Купавна также идет строительство двух многоквартирных домов по улице Кирова, переселение в которые планируется завершить в следующем году. Сейчас на объектах идет укладка сетей внешнего снабжения и закрытие теплового контура. По завершении этих работ строители начнут благоустройство прилегающей территории, а также внутреннюю отделку помещений и установку инженерных коммуникаций.

Ранее глава Рузского городского округа Николай Пархоменко доложил губернатору Андрею Воробьеву, что по программе переселения из аварийного жилья 319 семей уже получили квартиры, к концу следующего года квартиры получат еще 85 семей.

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