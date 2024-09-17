Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Рузы

До конца года в Рузе построят котельную на Волоколамском шоссе, а в 2025-м откроют долгожданную объездную дорогу в Тучково. Об этих и других планах доложил губернатору Андрею Воробьеву глава округа Николай Пархоменко.

На встрече обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду, модернизацию системы ЖКХ, благоустройство общественных пространств, а также обновление школ.

«Рузский округ последнее время показывает неплохие результаты — это и благоустройство, и все, что касается социальной инфраструктуры. В Рузе в ближайшее время должен состояться конкурс на должность главы. Надеюсь, депутаты поддержат вашу кандидатуру», — прокомментировал Воробьев.

Глава Подмосковья уточнил, что приоритеты развития включают газификацию, модернизацию ЖКХ и строительство дорог, в частности объездной дороги в Тучкове, важной для вывода транзитного транспорта из населенных пунктов. На данный момент ее готовность составляет 21%. Все работы планируется завершить в октябре 2025 года.

«Всегда есть над чем работать. У этого прекрасного края большой потенциал, который можно развивать и делать жизнь наших людей еще более комфортной. Я бы хотел продолжить начатый вместе с вами курс, довести поставленные задачи и по объездным дорогам, и по строительству очистных, развитию туризма, сельского хозяйства», — уточнил Пархоменко.