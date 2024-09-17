Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Рузы
До конца года в Рузе построят котельную на Волоколамском шоссе, а в 2025-м откроют долгожданную объездную дорогу в Тучково. Об этих и других планах доложил губернатору Андрею Воробьеву глава округа Николай Пархоменко.
На встрече обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду, модернизацию системы ЖКХ, благоустройство общественных пространств, а также обновление школ.
«Рузский округ последнее время показывает неплохие результаты — это и благоустройство, и все, что касается социальной инфраструктуры. В Рузе в ближайшее время должен состояться конкурс на должность главы. Надеюсь, депутаты поддержат вашу кандидатуру», — прокомментировал Воробьев.
Глава Подмосковья уточнил, что приоритеты развития включают газификацию, модернизацию ЖКХ и строительство дорог, в частности объездной дороги в Тучкове, важной для вывода транзитного транспорта из населенных пунктов. На данный момент ее готовность составляет 21%. Все работы планируется завершить в октябре 2025 года.
«Всегда есть над чем работать. У этого прекрасного края большой потенциал, который можно развивать и делать жизнь наших людей еще более комфортной. Я бы хотел продолжить начатый вместе с вами курс, довести поставленные задачи и по объездным дорогам, и по строительству очистных, развитию туризма, сельского хозяйства», — уточнил Пархоменко.
Также глава округа сообщил губернатору о пяти проектах с общим объемом инвестиций более 1,1 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать в Рузе 500 рабочих мест.
Обновление образовательных учреждений также остается в приоритете. Например, в 2024 году завершили капитальный ремонт гимназии, а к 2027 году планируют обновить детские сады в Колюбакине и Тучкове. Помимо этого, Пархоменко уточнил, что после модернизации открылся стадион «Урожай», также в Рузе построили хоккейные площадки.
По программе переселения из аварийного жилья 319 семей уже получили квартиры, к концу следующего года квартиры получат еще 85 семей.
Глава также отчитался о модернизации котельных и завершении строительства очистных сооружений, обеспечивших чистой водой 3,5 тысячи жителей. В ближайшие годы планируется строительство новых водозаборных узлов и очистных сооружений в Тучкове, Полушкине и Колюбакине.
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