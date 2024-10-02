Еще 2 детских сада поставили на кадастр в Подмосковье за неделю

Еще два детских сада поставили на кадастровый учет в Подмосковье за неделю. Это учреждения в Люберцах и Балашихе, которые смогут принять 575 воспитанников.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, детский сад открыли в жилом комплексе «Жулебино парк» в Люберцах. Его площадь составила около пяти тысяч квадратных метров, туда смогут пойти 350 воспитанников.

Еще одно учреждение постаивили на кадастр в ЖК «Новгород Павлино» в Балашихе. Оно рассчитано на 225 человек. Работы провели по программе «Комплексное развитие территории».

По словам заместителя руководителя подмосковного Росреестра Дарьи Прониковой, в регионе активно развивается социальная инфраструктура с доступной средой для жителей.

«Строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников и воспитанников в регионе постоянно растет. Новые объекты, включая школы и детские дошкольные учреждения, позволят гражданам получать образовательные услуги, в шаговой доступности от дома», — сказала она.

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