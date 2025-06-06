Еще 2 детских сада капитально отремонтируют в Подольске к 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Более 300 юных воспитанников в Подольске пойдут в отремонтированные дошкольные учреждения 1 сентября. Подрядчики вскоре завершат обновление детских садов на улице Кирова, 60а, а также на Красногвардейском бульваре, 21б.

В настоящее время в зданиях укрепили несущие конструкции, смонтировали инженерные коммуникации и отремонтировали кровлю. Продолжаются фасадные работы и отделочные внутри зданий, идет подключение сетей к городским коммуникациям.

Строительная готовность детского сада на улице Кирова достигла 39%. На объекте идет монтаж систем отопления, прокладка слаботочных систем, установка запасных лестниц и штукатурные работы.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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В детском саду на Красногвардейском бульваре устанавливают окна, изготавливают металлокаркасы под эвакуационные лестницы и крыльцо. Рабочие приступили к кровельным работам, штукатурят фасад, монтируют электросети и слаботочные системы, а также вентиляционные воздуховоды и дефлекторы, устанавливают гидроизоляцию и утепляют цоколь. Выполнение такого объема работ позволяет рассчитывать на своевременное завершение капитального ремонта обоих объектов в соответствии с утвержденным графиком.

Вскоре начнется благоустройство территорий. Исполнители работают по установленным срокам. Они должны завершить капитальные ремонты до 1 сентября, чтобы осенью дети смогли прийти в обновленные учреждения.

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