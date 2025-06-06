Еще 2 детских сада капитально отремонтируют в Подольске к 1 сентября

Более 300 юных воспитанников в Подольске пойдут в отремонтированные дошкольные учреждения 1 сентября. Подрядчики вскоре завершат обновление детских садов на улице Кирова, 60а, а также на Красногвардейском бульваре, 21б.

В настоящее время в зданиях укрепили несущие конструкции, смонтировали инженерные коммуникации и отремонтировали кровлю. Продолжаются фасадные работы и отделочные внутри зданий, идет подключение сетей к городским коммуникациям.

Строительная готовность детского сада на улице Кирова достигла 39%. На объекте идет монтаж систем отопления, прокладка слаботочных систем, установка запасных лестниц и штукатурные работы.