Еще 2 детских сада и поликлинику построят в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном

Фото: Гранель

Строительство ЖК «Бригантина» продолжается на набережной канала имени Москвы в Долгопрудном. Проект с социальной инфраструктурой реализует ГК «Гранель».

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что в ЖК уже построены три дошкольных учреждения и детская поликлиника. Планируется возвести новый корпус школы № 7, еще два детских сада и взрослую поликлинику.

В первой секции корпуса № 2 полностью сделали фундаментную плиту, строители приступили к армированию и бетонированию вертикальных конструкций 11 этажа. Во второй секции работы проходят на уровне седьмого этажа.

В корпусе № 3 завершаются земляные работы, заливка оснований и гидроизоляция. В шестой и седьмой секции выполнены работы по устройству фундаментной плиты, армированию и бетонированию плит перекрытия на этажах. Аналогичные работы проводятся в пятой секции.

Инфраструктура в ЖК «Бригантина» продолжает активно развиваться. На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Уже сдан в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 мест.

Реализация программы «Социальная ипотека» также продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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