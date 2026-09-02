Еще 2 детские площадки модернизировали в Люберцах

Объекты появились в микрорайоне Птицефабрика у дома № 20 в Томилине и в Краскове на улице Лорха у дома № 7Б. Работы провели по программе «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

На площадках смонтированы игровые элементы и малые архитектурные формы, сейчас подрядчики завершают устройство резинового безопасного покрытия и монтаж ограждений.

«Особое внимание уделяем игровым зонам во дворах. Адресный список сформирован на основе пожеланий жителей и обращений, поступивших в ходе выездных администраций. В этом году планируем полностью обновить 17 комплексов: четыре — в Дзержинском, по три — в Люберцах и Томилине, по две — в Краскове и Октябрьском, одну — в Малаховке», — отметил глава округа Владимир Волков.

За последние три года в муниципалитете обновили почти 90 детских игровых площадок. Ознакомиться с полным адресным перечнем можно на официальном сайте администрации округа.