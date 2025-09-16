Еще 2 больницы Подмосковья получили новые аппараты для рентгенов

В медицинских учреждениях Московской области появилась новая техника для диагностики. Еще два аппарата для рентгена установили в больницах региона.

Устройства начали работать в Центре травматологии и ортопедии Жуковской больницы и инфекционном отделении Одинцовской больницы. На приобретение техники направили свыше 46,5 миллиона рублей.

«Всего с начала года в Подмосковье заработал 61 новый рентген-аппарат», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Направление на исследование можно получить у лечащего врача. Запись к специалисту доступна в разделе «Здоровье» на региональном портале госуслуг, по номеру телефона 122, через бота в Telegram или инфомат в медицинской организации.