Еще 195 незаконных НТО демонтировали в Люберцах в 2025 году

В Люберцах с начала 2025 года демонтировали 195 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Наиболее масштабные работы провели в Дзержинском карьере.

До конца года специалисты планируют снести еще 16 НТО.

«Трансформация нестационарной торговли проводится по поручению губернатора Андрея Воробьева. Всего за последние три года в округе ликвидировали почти 400 несанкционированных нестационарных торговых объектов», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Наиболее масштабные работы провели в Дзержинском карьере. Здесь собственнику выдали более 90 предписаний, после которых он самостоятельно освободил территорию. Пространство подготовят к благоустройству. Проект уже получил поддержку губернатора Московской области.

Особое внимание уделили борьбе с нелегальной уличной торговлей в Люберцах. Сотрудники администрации составили 77 протоколов об административных правонарушениях и изъяли почти три тонны продукции.