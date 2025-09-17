Еще 190 проектов технологического суверенитета реализовали в Подмосковье

Более 190 проектов технологического суверенитета реализовали в Подмосковье. На предприятиях создали более 15 тысяч рабочих мест.

Как рассказали в региональном Мининвесте, проекты технологичсекого суверенитета реализуют в разных отраслях промышленности. Это машиностроение, фармацевтика, электроника и другие направления.

Так, в Протвине компания «Турбокомплект» запустила завод турбокомпрессоров. После выхода на полную мощность на предприятии будет 92 новых рабочих места.

«Сегодня в Московской области заявлено более 450 проектов техсуверенитета, из них 192 — уже реализовано. Общий объем инвестиций по реализованным проектам составляет 151 миллиард рублей. На предприятиях создано 15,7 тысячи рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева

Как отметила Екатерина Зиновьева, суммарный объем инвестиций во все заявленные в регионе проекты составил 3467 миллиарда рублей. После их реализации будет создано более 34 тысяч рабочих мест.

Узнать больше о реализуемых в регионе проектах, а также о поддержке бизнеса, можно по ссылке.