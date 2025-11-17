Еще 190 новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье

С начала года неонатологи Подмосковья выходили 3,5 тысячи детей, рожденных раньше срока. Из них у 191 была экстремально низкая масса тела — менее 1,5 килограмма.

«Наши родовспомогательные учреждения оснащены современной медтехникой, необходимой для оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максима Забелина.

В Подмосковье работает трехуровневая система родовспоможения, которая включает шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Узнать об этом больше можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».