Еще 19 тысяч зрителей посетили концерты «Город танцует в парках» в Подмосковье

Еще 19 тысяч человек посетили концерты фестиваля «Город танцует в парках» в Подмосковье. В минувшие выходные они прошли в Егорьевске, Шатуре, Орехово-Зуеве, Лобне, Долгопрудном и Мытищах.

Как рассказали в региональном Минкультуры, 31 мая концерт в парке Гагарина в Шатуре собрал 1,5 тысячи зрителей, в парке «200 лет Егорьевску» — 3,5 тысячи, в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве — шесть тысяч. В первый день лета шоу состоялись еще в трех округах. В Лобне представления посмотрели три тысячи человек, в Долгопрудном — 3,5 тысячи, а в Мытищах — 1,5 тысячи.

В программе участвовали как местные коллективы, так и звезды телепроектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Жюри под руководством Егора Дружинина оценивало выступления участников.

Фестиваль продлится до конца июня, а в сентябре состоится гала-концерт с участием лучших коллективов. Подробное расписание мероприятий доступно на официальном сайте.