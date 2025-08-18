Еще 19 тысяч онлайн-заявлений на запись в колледжи подали в Подмосковье

Онлайн-услуга «Запись в колледж» стала самой востребованной на портале госуслуг Подмосковья за неделю. Ей воспользовались более 19 тысяч раз. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

На втором месте оказалась услуга «Выписка из домовой книги» — свыше 15 тысяч заявлений. В топ также вошли: выплата на школьную форму, обслуживание транспортных карт «Стрелка» и выдача или замена социальных карт жителя региона.

Всего на региональном портале доступно около 400 услуг для жителей и представителей бизнеса. Воспользоваться ими можно и через приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи.

Напомним, онлайн-сервисы развивают в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который направлен на цифровизацию экономики и социальной сферы.