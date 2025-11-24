Еще 19 школьникам вручили первые паспорта в Можайском округе

Разделить с ребятами радость этого важного события пришли их родители и почетные гости. Подростков поздравили глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, депутаты Московской областной думы Татьяна Сердюкова и окружного совета Татьяна Кынчева.

«Пусть этот документ станет для вас счастливым билетом в яркое будущее. Гордитесь званием гражданина Российской Федерации и своей малой родиной — Можайским округом», — обратилась к виновникам торжества Татьяна Кынчева.

Получить первый паспорт в торжественной обстановке может любой юный житель муниципалитета. Для этого нужно обратиться к сотрудникам МФЦ во время подачи документов в течение месяца после достижения четырнадцатилетия.