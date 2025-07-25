Еще 19 школьникам вручили первые паспорта в Можайске

Торжественная церемония состоялась в актовом зале загса. Разделить с ребятами радость этого важного в их жизни события пришли их родные, близкие и почетные гости.

Молодых людей поздравили теплыми и напутственными словами глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Денис Мордвинцев подчеркнул значимость этого события и пожелал ребятам гордиться своей Родиной, округом и быть достойными гражданами государства.

Школьникам напомнили, что получение паспорта — это не просто формальность, а важнейший шаг во взрослую жизнь, символ гражданской зрелости и ответственности. Теперь они официально стали полноправными гражданами России, и получили не только новые права, но и обязанности.