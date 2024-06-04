Еще 19 дорог отремонтируют в Балашихе в этом году

В 2024 году в Балашихе запланирован ремонт 19 автомобильных дорог общей протяженностью 15,5 километров. Он пройдет сразу в нескольких микрорайонах округа.

В этом году отремонтируют Монтажный проезд, в нескольких микрорайонах — улицы Карла Маркса, Пехра-Покровскую, Фадеева, Садовую, Граничную, Школьную, Ленина. Обновят Покровский проезд — от Щелковского шоссе в районе дома 98. Ремонтные работы коснутся также дорог в квартале Абрамцево и Лосином квартале, микрорайоне Авиаторов, Железнодорожном, Лукино и ряде других. Завершить ремонт дорог планируют осенью.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о подготовке общественного транспорта к лету. Он подчеркнул, что важно не допустить рост жалоб.

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