Воробьев: Подмосковье закупило почти 600 автобусов в 2024 году

Почти 600 новых автобусов закупили в Московской области с начала 2024 года, 136 из них уже вышли на линии и обслуживают жителей и гостей региона. Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов, в ходе которого обсудили работу общественного транспорта и модернизацию отрасли.

Глава региона обратил отдельное внимание на важность работы кондиционеров в общественном транспорте во время жары.

«Наша задача — не допустить роста жалоб. На прошлой неделе мы рассматривали проблемы с маршрутами, размером автобусов, периодичностью. Все это принципиально важно, как и обновление, мойки и ремонт транспортных средств», — указал Воробьев.

Уже в начале следующего месяца на маршруты выйдут четыре новых автобуса большого класса Foton. При этом на конец лета планируется еще одна поставка в количестве 454 транспортных средств. Уже к 1 сентября они должны начать перевозить жителей и гостей Подмосковья.

Зампред правительства Московской области, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик отметил, что в 2024 году по поручению губернатора были увеличены заработные платы сотрудникам «Мострансавто».

«Водителям проиндексировали ее с февраля, а всем вспомогательным специальностям (слесарям, мойщикам и кладовщикам) не только проиндексировали, но с 1 апреля также подняли ее», — добавил Алексей Гержик.

Кроме того, сейчас проводится закупка 112 видов инструментов, который будет использован для ремонта автобусов, а также усовершенствование сервисов для пассажиров.