Еще 1,8 тысячи жителей Подмосковья вступили в регистр доноров костного мозга

Жители Подмосковья могут присоединиться к федеральной базе доноров костного мозга, обратившись в Московский областной центр крови. При некоторых тяжелых заболеваниях орган дает сбой или разрушается, и тогда пациенту может спасти жизнь только пересадка.

Главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов объяснил важность этой процедуры.

«Пересадка костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток проводится пациентам с онкологическими, гематологическими, тяжелыми наследственными и другими заболеваниями. Сам донор отдает 5% своих гемопоэтических стволовых клеток, при этом они восстанавливаются в короткие сроки, а пациент, нуждающийся в них, получает шанс на жизнь», — уточнил медик.

В регистр доноров костного мозга в Московской области в минувшем году вступили свыше 1,8 тысячи человек. Этот показатель на 94 больше прошлогоднего.

Стать потенциальным донором может любой здоровый житель региона в возрасте от 18 до 45 лет, однако врачи рекомендуют вступать в регистр до 35 лет. Чтобы сделать первый шаг, необходимо оставить заявку через портал государственных услуг в разделе «Здоровье».

После этого с будущим донором свяжется сотрудник центра, чтобы назначить дату визита.

У человека возьмут пробу крови для специального генетического анализа — HLA-типирования. Это нужно, чтобы определить, насколько его клетки могут подойти конкретному пациенту. Шансы на генетическое совпадение очень малы — один на десять тысяч. Именно поэтому каждый новый человек в регистре становится надеждой для тех, кто ждет помощи.

Более подробную информацию можно найти на сайте донорского движения Подмосковья.