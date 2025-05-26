Еще 18 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье

В минувшие выходные в парках Подмосковья прошли концерты фестиваля «Город танцует в парках» под руководством заслуженного артиста России Егора Дружинина. В сумме их посетили более 18 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, концерт в Сергиевом Посаде посетили 2,5 тысячи человек, в Талдоме — три тысячи, в Дубне — пять тысяч, в Истре — две тысячи, в Солнечногорске — шесть тысяч.

Финалистами отборочного этапа стали лучшие танцевальные коллективы региона, включая школу Grand Pas, коллектив «Алмаз» из Талдома, студия PAN.DANCE из Дмитрова, «Выкрутасы», «Кризис Жанра», студия «О!», коллектив «MINI TORПЕДЫ», а также Софья Перевозчикова и Майя Савельева и Варвара Волкова.

Специальными гостями стали звезды телепроектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Анастасия Чередникова, Виталий Савченко и другие.

Фестиваль продлится до конца июня, а в сентябре состоится гала-концерт с участием лучших коллективов.

Полную программу мероприятий можно найти на сайте городтанцует.рф.