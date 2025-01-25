Еще 18 школьников получили первые паспорта в Воскресенске

С напутственным словом к ребятам обратился глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Вы постепенно входите во взрослую жизнь, я хочу, чтобы она для вас была светлой и прекрасной. Рядом с вами сидят ваши родные и близкие, для них вы все равно останетесь детьми. Прислушивайтесь к ним, пожалуйста, они вам желают только добра», — пожелал руководитель муниципалитета.

На церемонию вручения паспортов многие школьники пришли со своими родными. Артисты Дворца культуры «Химик» подарили собравшимся праздничное настроение.

«Для меня это важная часть жизни, так как я становлюсь гражданином Российской Федерации», — поделилась жительница Воскресенска Екатерина Машкина.