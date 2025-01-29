Еще 176 зарядных станций для электрокаров установили в Подмосковье за год

Тренд на «зеленый» транспорт становится заметнее в Подмосковье — за пять лет количество электрокаров в регионе выросло в 20 с лишним раз. Эту тенденцию поддерживают в правительстве и наращивают темпы развития инфраструктуры для таких машин.

«Автолюбители стали чаще интересоваться более экологичным личным транспортом. Правительство Московской области эту тенденцию всецело поддерживает. Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на электромобили и намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры в регионе», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В прошлом году в Подмосковье установили 176 новых станций, из них 156 «быстрых». Сегодня в регионе работают более 650 ЭЗС, что делает Московскую область одним из лидеров страны в вопросах развития инфраструктуры для экологичного транспорта.

Подробная карта электрозарядных станций размещена на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей», а также в сервисе «Яндекс Карты».