Еще 176 новых станций для зарядки электрокаров открыли в Подмосковье в 2024 году

Рекорд по установке электрозарядных станций установили в Подмосковье в 2024 году. За 12 месяцев в разных городах региона появилось еще 176 новых ЭЗС, о чем сообщили в Минэнерго.

Общее количество станций для электрокаров превышает 650 штук. Это делает Подмосковье одним из лидеров России в вопросах развития инфраструктуры для экологичного транспорта.

«Во всем мире растет производство и продажа электромобилей. В Подмосковье мы тоже наблюдаем увеличение спроса на так называемый „зеленый“ вид транспорта», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Еще пять лет назад в регионе был 141 зарегистрированный электрокар, а сейчас их уже 3045.

В 2025 году в Московской области установят еще до 1000 новых зарядных станций разной мощности. Работа выполняется как в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», так и за счет инвестиционной деятельности компаний.

Жители могут принять участие в выборе места для будущей ЭЗС. Для этого нужно пройти опрос на официальном сайте Минэнерго.