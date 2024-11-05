Еще 175 млрд рублей выделят на здравоохранение Подмосковья в 2025 году

Госпрограмма «Здравоохранение Подмосковья» направлена на улучшение здоровья населения и повышение качества медицинских услуг в Московской области. В Мособлдуме отметили, что в ее рамках более 31 миллиарда рублей заложено на льготное лекарственное обеспечение для отдельных категорий граждан.

«В этом году на реализацию госпрограммы „Здравоохранение Подмосковья“ запланировано около 175 миллиардов рублей — средства пойдут на лекарственное обеспечение, проведение специализированных обследований, оказание паллиативной помощи, поддержку наших медработников и многое другое», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, на данный момент более 667 тысяч человек получают социальную помощь в виде лекарств, а в следующем году ожидается, что это число превысит 673 тысячи. Также в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» выделено около 240 миллионов рублей на расширенный неонатальный скрининг, который позволяет выявлять редкие, но серьёзные заболевания у новорождённых до появления симптомов и своевременно начать лечение.

Кроме того, предусмотрены меры поддержки медиков. В программе заложены выплаты на компенсацию аренды жилья — 20 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч для семей медиков. В 2025 году на это выделят более 3,2 миллиарда рублей, что позволит оказать помощь более чем 14 тысячам медработников.