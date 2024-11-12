Еще 173 лота выставили на земельные аукционы в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 173 объекта. Из них наибольшее количество — в Ступине, Воскресенске и Рузе.

Как пояснили в комитете, в Рузском городском округе выставили на аукцион 19 лотов, в Ступине — 12 и в Воскресенске — 11.

При этом с начала года в Рузе арендовали 199 участков, а купили 26; в Ступине в аренду взяли 267 земельных участков, купили 42 и в Воскресенске арендовали 140 участков, а приобрели 14.

Найти подробную информацию об объектах, которые выставили на торги в Московской области, выбрать земельный участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого сайта торгов Подмосковья.

Кроме того, комитет по конкурентной политике в своем telegram-канале регулярно публикует подборку актуальных лотов, а также подробные инструкции, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, а также, как подать заявку для участия в аукционах или выкупить арендованный участок.