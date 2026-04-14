Еще 170 компаний внесли в реестр квалифицированных стройподрядчиков Подмосковья

В Электростали прошло открытое заседание профильного комитета Московской областной думы, посвященное вопросам строительной политики, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Одной из ключевых тем обсуждения стала модернизация системы капитального ремонта в регионе.

Заместитель министра ЖКХ Подмосковья Игорь Тимофеев отметил, что работа Фонда капитального ремонта претерпела заметные изменения.

«У участников процесса одна цель — мы должны обеспечить качество работ для комфортного проживания жителей. Все, кто проводит капитальный ремонт, работают совместно: это ФКР, Стройконтроль, муниципалитеты, управляющие и подрядные организации, жители», — отметил Игорь Тимофеев.

Отдельно он остановился на дисциплине подрядных организаций. Так, в рамках краткосрочной программы капитального ремонта на 2023–2025 годы расторгли более 220 контрактов из-за неисполнения обязательств. Кроме того, к ряду компаний применили штрафные меры.

О системных изменениях рассказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев. Он отметил, что в 2026 году подход к организации капремонта полностью пересмотрели с учетом предыдущего опыта.

Так, регион перешел на годовые контракты, расширил пул подрядчиков — в реестр квалифицированных организаций дополнительно включили 170 компаний — и внедрил цифровые инструменты, включая техническое обследование с использованием технологий искусственного интеллекта.

Контроль за реализацией программы усилили на всех этапах — от подписания договора до окончательных расчетов. Теперь каждый шаг находится под вниманием профильного министерства.

С этого года сроки исполнения контрактов официально сократили с трех лет до одного. Для подрядчиков закрепили четкие временные рамки, нарушение которых будет грозить расторжением договора и включением в реестр недобросовестных исполнителей.