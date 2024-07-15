Еще 17 спортивных объектов отремонтируют в Подмосковье до конца года

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова сообщила о планах по строительству и модернизации спортивных объектов в 2024 году. Она подчеркнула, что в программу капитального ремонта Подмосковья включили еще 17 объектов. На их ремонт и модернизацию выделят более 3,8 миллиарда рублей.

«В этом году мы уже открыли новый ФОК в Можайске, до конца года построим еще три: ФОК в Бронницах и Раменском, стадион для игры в регби в городском округе Щелково, а также отреставрируем стадион в Люберцах», — подчеркнула депутат.

Линара Самединова также отметила, что информацию о деятельности спортивных объектов области можно найти на онлайн-платформе «Спорт Подмосковья». Она создана для спортсменов, их родителей, тренеров, спортивных федераций, организаций и органов власти, обеспечивая бесплатный доступ к разнообразной информации о спортивных объектах и мероприятиях в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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