Еще 17 школьникам вручили первые паспорта в Волоколамском округе

Главный документ гражданина России ребятам вручили в торжественной обстановке. Поддержать подростков пришли их родители и близкие.

17 юношей и девушек получили первые паспорта из рук главы Волоколамского муниципального округа Натальи Козловой. Она напомнила школьникам, что этот документ не только предоставляет им новые права, но и возлагаем определенные обязанности

«Сейчас они вступают на порог взрослой жизни, полной возможностей и вызовов. Желаю им сохранить близкие отношения с родными и стать достойными гражданами нашей страны», — сказала на церемонии Наталья Козлова.

Вместе с паспортом виновникам торжества вручили экземпляр Конституции РФ и памятный подарок. После завершения официальной части все участники мероприятия сделали общее фото на память.

Получить первый паспорт в торжественной обстановке может любой юный житель муниципалитета. Для этого нужно обратиться к сотрудникам МФЦ во время подачи документов в течение месяца после достижения четырнадцатилетия.