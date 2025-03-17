Еще 17 школьникам вручили первые паспорта в Одинцове

Глава Одинцовского Андрей Иванов выступил с поздравительной речью, отметив, что получение паспорта — это значимый шаг на пути к взрослой жизни. Он подчеркнул, что документ гражданина Российской Федерации подтверждает статус ребят как полноправных граждан страны. Иванов также отметил, что с паспортом у молодежи появляются новые права, но вместе с тем приходят и обязательства перед страной и обществом.

Кроме паспортов, подростки получили в подарок книгу Николая Карамзина «История Государства Российского». Это произведение поможет им лучше понять историю своей страны. Также ребятам была предложена возможность оформить «Пушкинскую карту», которая откроет дополнительные возможности для культурного развития.