Еще 17 подростков из Можайского округа получили первые паспорта
Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев вручил 17 подросткам первые паспорта. Церемония вручения прошла в ЗАГСе.
Муниципальные депутаты и глава округа вручили подросткам паспорта и пожелали успехов во всех начинаниях.
«Это очень важный и ответственный момент для всех вас. Вы вступаете во взрослую жизнь, становитесь полноправными гражданами своей страны. Хочу пожелать вам никогда и ничего не бояться, смело идти вперед, добиваясь всех поставленных целей», — сказал Денис Мордвинцев.
Ребят также поздравили депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и муниципальный народный избранник Валерий Нагулин. Подростки поблагодарили всех за теплые пожелания и напутственные слова.
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