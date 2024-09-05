Еще 17 подростков из Можайского округа получили первые паспорта

Муниципальные депутаты и глава округа вручили подросткам паспорта и пожелали успехов во всех начинаниях.

«Это очень важный и ответственный момент для всех вас. Вы вступаете во взрослую жизнь, становитесь полноправными гражданами своей страны. Хочу пожелать вам никогда и ничего не бояться, смело идти вперед, добиваясь всех поставленных целей», — сказал Денис Мордвинцев.

Ребят также поздравили депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и муниципальный народный избранник Валерий Нагулин. Подростки поблагодарили всех за теплые пожелания и напутственные слова.

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