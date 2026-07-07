Еще 17 объектов водоснабжения и водоотведения модернизировали в Подмосковье

С начала года в Подмосковье модернизировали 17 объектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму 800 миллионов рублей. До конца года реализуют еще 96 мероприятий, сообщили в региональном МинЖКХ.

Улучшения уже ощутили более 35 тысяч жителей. В области обновили почти 5,5 километра сетей, а также 11 водозаборных узлов и станций водоочистки. До конца года планируют завершить еще 79 объектов. Общий объем инвестиций достигнет 12,4 миллиарда рублей. Особое внимание уделят участкам, где раньше фиксировали системные проблемы.

В Богородском округе идет реконструкция водовода Ямкино — Молзино: он обеспечит надежным водоснабжением 104 тысячи жителей. Кроме того, запущена станция очистки на ВЗУ «Заречье» — ее ресурсами пользуются 29,7 тысячи человек. В Лосино‑Петровском отремонтируют магистраль по улицам Чехова — Пушкина — Кирова, а также станции водоочистки в поселках Юность и Свердловском. В результате улучшения затронут 60 тысяч жителей.