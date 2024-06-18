Еще 17 народных троп благоустроили в Орехово-Зуеве

Пешеходные тропы обустроят по 26 адресам в Орехово-Зуеве этим летом. Из них 17 дорожек уже благоустроили.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, работы проводят в рамках программы «Пешком». Ареса выбирали жители и администрация округа с учетом удобства пути до социальных объектов.

По словам главы ведомства Владислава Мурашова, программа направлена на развитие пешеходной среды, которая будет востребована ежедневно.

«Отмечу, что новые асфальтированные тропы к объектам социальной инфраструктуры в этом году появятся в 40 муниципалитетах. На данный момент почти завершены работы в Дмитровском городском округе, Орехово-Зуевском и Балашихе», — дополнил он.

Программа действует в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатор Андрея Воробьева. Ранее он рассказал Владимиру Путину о высоком уровне доверия жителей.

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