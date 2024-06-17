«Задача — оправдать». Андрей Воробьев — о высоком уровне доверия жителей к правительству по итогам выборов

Андрей Воробьев: выборы показали высокий уровень доверия правительству

Фото: Kremlin.ru

Задача правительства Московской области — оправдать доверие граждан, проживающих в регионе. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Глава Подмосковья отметил, что регион продолжает расти. При этом в минувшем марте прошли выборы президента России, которые были организованы на высоком уровне, что подтверждается данными по явке избирателей.

Фото: Kremlin.ru

«Мы понимаем, как вы и говорили в своих выступлениях, что это большая ответственность, и наша задача — каждый раз оправдывать, каждый раз предлагать решение тех проблем, которые существуют в разных городах Московской области», — подытожил Воробьев.

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