Еще 17 детских площадок модернизируют в Люберцах в 2026 году

За последние три года в округе обновили почти 90 игровых комплексов. Работы проведут по государственной программе «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Специалисты планируют заменить основания и установить новые элементы. Работы проводятся по инициативе местных жителей, а также по обращениям, озвученным на встречах в формате выездной администрации.

Глава округа Владимир Волков отметил, что особое внимание уделяется игровым зонам во дворах — площадки обновляют ежегодно. В этом году четыре площадки модернизируют в Дзержинском, по три — в Люберцах и Томилино, по две — в поселках Красково и Октябрьский, одну — в Малаховке. Также по программе губернатора установят две современные площадки во дворе дома № 17 на улице Лорха в Красково и у дома № 20 в микрорайоне Птицефабрика в Томилино.

С полным перечнем объектов, по которым будут проводить работы, можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Люберцы.