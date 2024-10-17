Еще 167 участков земли выставили на торги в Подмосковье на прошлой неделе

Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 167 объектов на прошлой неделе. Больше всего — в Истре, Шаховской и Можайском городских округах.

В ведомстве уточнили, что в Истре выставили на торги 133 лота, в Шаховской — 89, в Можайском городском округе — 40.

Всего с начала года в аренду взяли 229 земельных участков в Истре, выкупили 14, в Шаховской оформили в собственность 32 участка, взяли в аренду 133, в Можайском арендовали 69 земельных участков и купили 23.

Узнать об объектах, выставленных на аукцион в Московской области, можно на интерактивной карте Единого сайта торгов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».