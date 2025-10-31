Еще 1,6 тысячи педиатров в Подмосковье прошли тренинги по профилактике выгорания

В Московской области педиатры государственных медицинских учреждений могут пройти специальные психологические тренинги, направленные на профилактику профессионального и эмоционального выгорания, развитие эмоционального интеллекта и навыков бесконфликтного общения с пациентами. Занятия проводят специалисты НИКИ детства.

«С начала года специалисты НИКИ детства провели 178 тренингов для более, чем 1,6 тысячи педиатров», — заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Занятия доступны как в очной форме, так и онлайн, а при необходимости врачи могут получить индивидуальную консультацию психолога. Более подробную информацию о программах психологической поддержки для медработников можно найти на портале «Здоровье. Детство» в разделе для специалистов. Для доступа к материалам требуется регистрация.