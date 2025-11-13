Еще 16 тысяч заявок на техосмотр спецтехники оформили онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья могут подать заявку на технический осмотр самоходных машин онлайн. С начала года этой услугой воспользовались свыше 16 тысяч человек.

Речь идет о технике с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания превышающем 50 кубических сантиметров или мощностью электродвигателя свыше четырех киловатт. На них необходимо оформить паспорта самоходных машин.

Услуга «Проведение технического осмотра самоходных машин» размещена в категории «Бизнесу» — «Бизнес» — «Другое».

Для подачи заявки следует предварительно авторизоваться, а затем заполнить форму, приложить необходимые документы, а также оплатить государственную пошлину и сбор.

Сумма зависит от количества и категории самоходной техники. В одном заявлении доступно оформление технического осмотра нескольких самоходных машин.