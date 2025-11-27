Еще 16 тысяч умных камер будут следить за чистотой дворов в Подмосковье

Камеры с искусственным интеллектом помогают следить за чистотой и порядком в Подмосковье. Их общее количество уже составляет около 83 тысяч.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, нейросеть следит за состоянием 8,3 тысячи дворов и 21,4 тысячи контейнерных площадок. ИИ способен распознавать 15 видов нарушений. Это переполненные урны, граффити, ямы и многое другое. При выявлении дефекта специалистам ставят задачу на устранение, а спустя время ИИ вновь приводит проверку.

Нейросеть уже помогли устранить более 293 тысяч нарушений. Среди них более 140 были связаны с мусоров, еще 70 тысяч — с неработающими фонарями и 43 тысячи — с листовками и объявлениями на территории.

Проект уже помог на 28% снизить жалобы жителей на состояние дворов и на 51% — на контейнерные площадки.

Узнать больше о практиках внедрения технологий искусственного интеллекта в Подмосковье, а также подать заявку на их пилотирование можно по ссылке.