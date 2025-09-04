Еще 16 тысяч льготников Подмосковья получили бесплатные путевки в санатории

В Московской области продолжается программа бесплатного санаторно-курортного отдыха для пенсионеров, инвалидов, ветеранов и других льготных категорий. В этом году ею уже воспользовались более 16 тысяч человек, а до конца года участие в программе примут около 30 тысяч жителей Подмосковья.

«Бесплатные путевки предоставляются как в здравницы средней полосы России, так и в санатории Черноморского побережья», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В санаториях отдыхающие получают медицинские процедуры, оздоровительные мероприятия и полноценное питание, а специалисты учитывают состояние каждого человека и рекомендации врачей.

Путевки распределяются автоматически в порядке очереди с учетом медицинских показаний, сезона и места лечения. На портале госуслуг появилась возможность указать, если человек пользуется инвалидной коляской, чтобы подобрать подходящий санаторий. Подать заявку, проверить очередь, обновить справку или узнать срок ее действия можно на сайте.