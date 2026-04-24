Еще 16 школьникам вручили первые паспорта в Павловском Посаде

Торжественная церемония состоялась в администрации муниципалитета 23 апреля. 16 подростков получили главный документ гражданина России и сделали свой первый серьезный шаг во взрослую жизнь.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов лично поздравил ребят и вручил им паспорта. Он поделился воспоминаниями о том, как сам испытал волнение и гордость, получив свой первый паспорт. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что вручение документа — не просто формальность.

«Это честь быть гражданином великой страны и большая ответственность. Теперь у вас есть не только права, но и обязанности перед Родиной, семьей, родным городом. Учитесь, мечтайте, ставьте цели и достигайте их. Любите свою семью, свой город, свою страну. А мы, взрослые, сделаем все, чтобы вам жилось и работалось в родном Павлово-Посадском округе интересно и комфортно», — сказал Денис Семенов.

В этот день в Малом зале администрации также вручили фотографии с предыдущей церемонии ребятам, которые получали паспорта 31 марта.