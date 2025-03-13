Еще 16 школьникам вручили первые паспорта в Богородском округе

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Вручение паспортов для 16 подростков стало особенно торжественным, главный документ гражданина России им вручил глава Богородского округа Игорь Сухин. Мероприятие прошло в центре «Про молодежь».

Паспорт гражданина Российской Федерации дает не только большие и важные права, но и ответственность за свои поступки и определенные обязанности. Подросткам пожелали бережно относиться к выданному документу, достойно нести высокое звание гражданина России.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Родители подростков также присутствовали на торжественном мероприятии. Они смогли первыми поздравить своих детей.

«Считаю, что паспорт, основной документ гражданина Российской Федерации, должен вручаться всегда в торжественной обстановке. Здорово, что ребята пришли не одни, а с родителями и близкими. Примечательно, что награждение прошло накануне значимой исторической даты, 18 марта, Дня воссоединения Крыма с Россией. Когда жители Крыма смогли получить паспорта и стать полноценными гражданами РФ. И сделали это с большим желанием, поскольку быть гражданином России почетно и статусно», — отметил Игорь Сухин.

Завершилась торжественное мероприятие общим фотографированием. Было заметно, что ребята покидали молодежный центр вдохновленные, с сияющими глазами, трепетно держа в руках свой первый документ — паспорт гражданина РФ.

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