Еще 16 школьникам вручили первые паспорта в Богородском округе

Вручение паспортов для 16 подростков стало особенно торжественным, главный документ гражданина России им вручил глава Богородского округа Игорь Сухин. Мероприятие прошло в центре «Про молодежь».

Паспорт гражданина Российской Федерации дает не только большие и важные права, но и ответственность за свои поступки и определенные обязанности. Подросткам пожелали бережно относиться к выданному документу, достойно нести высокое звание гражданина России.

Родители подростков также присутствовали на торжественном мероприятии. Они смогли первыми поздравить своих детей.

«Считаю, что паспорт, основной документ гражданина Российской Федерации, должен вручаться всегда в торжественной обстановке. Здорово, что ребята пришли не одни, а с родителями и близкими. Примечательно, что награждение прошло накануне значимой исторической даты, 18 марта, Дня воссоединения Крыма с Россией. Когда жители Крыма смогли получить паспорта и стать полноценными гражданами РФ. И сделали это с большим желанием, поскольку быть гражданином России почетно и статусно», — отметил Игорь Сухин.

Завершилась торжественное мероприятие общим фотографированием. Было заметно, что ребята покидали молодежный центр вдохновленные, с сияющими глазами, трепетно держа в руках свой первый документ — паспорт гражданина РФ.