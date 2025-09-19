Еще 16 сферических зеркал установили на ж/д переходах в Подмосковье

С начала года в Подмосковье установили 16 сферических зеркал на одноуровневых пешеходных переходах. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Такие зеркала помогают пешеходам лучше видеть пути и повышают безопасность при переходе через железную дорогу.

Новые зеркала появились на станциях в Одинцове, Богородском округе, Балашихе, Домодедове, Чехове, Сергиевом Посаде, Воскресенске, Ступине, Кашире и Красногорске. С начала года на железной дороге Подмосковья произошло 136 смертельных случаев, более 70 из которых связаны с нарушением правил на станциях и пешеходных переходах.

Чтобы снизить количество аварий, в регионе ремонтируют и строят переходы, убирают несанкционированные подходы к путям, устанавливают камеры для фиксации нарушений, проводят рейды на станциях и открытые уроки в школах.

Минтранс Подмосковья напоминает: нельзя выходить за ограничительную линию, следует переходить пути только на разрешенный сигнал и убедившись, что поезд не приближается. Родителям и детям стоит обсудить эти правила, а также обратить внимание на пожилых родственников. Список станций, где установили сферические зеркала, опубликовали на сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.