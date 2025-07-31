Еще 16 народных троп обустроили в Воскресенске

Народные тропы в Воскресенске обустроили по 13 адресам: на улицах Центральная, Федотовская, Быковского, Ломоносова, Кагана, от Аллеи Славы к озеру Светлое и школе № 26, от школы № 26 к детской площадке на озере Светлое. Также заасфальтировали дорожки на улице Садовой в поселке Фосфоритный и на Центральной улице в деревне Чемодурово.

Всего в текущем году в Подмосковье обустроят свыше 500 народных троп. Это на 60 маршрутов больше по сравнению с 2024 годом. На сегодня программа выполнена уже на 79%. Перечень адресов составляется с учетом пожелания жителей. Приоритет отдают пешеходным локациям, которые наиболее популярны.

Напомним, подать заявку в администрацию округа для создания благоустроенной пешеходной тропинки там, где в этом есть необходимость, может каждый житель Подмосковья. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отметил, что с каждым годом количество поступающих заявок в администрации увеличивается.