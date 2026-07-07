Еще 16 км сетей водоснабжения и водоотведения модернизируют в Подмосковье

В рамках госпрограммы МинЖКХ Подмосковья в 2026 году модернизируют три объекта. Работы синхронизируют с сезонным графиком — это позволяет свести к минимуму неудобства для жителей.

В рамках госпрограммы Министерства ЖКХ Московской области в 2026 году ведётся модернизация трёх ключевых объектов, питающих объекты теплоснабжения — работы синхронизированы с сезонным графиком, чтобы минимизировать неудобства для жителей и обеспечить готовность инфраструктуры к осенне‑зимнему периоду. В посёлке Большие Вязёмы Одинцовского округа одновременно реконструируют сети водоснабжения и водоотведения — оба проекта должны завершить до конца августа. Реконструкция системы водоснабжения протяжённостью в 6,5 км находится на финальной стадии: ведется устройство колодцев и монтаж запорной арматуры. Готовность — 85%. Параллельно в этом же населенном пункте обновляют 5,2 км сетей водоотведения. Сейчас строители готовят основание и прокладывают трубопроводы. Готовность — 68%.

Реализация проектов направлена на стабильную подачу и отвод воды двух котельных поселка, а также 45 многоквартирных домов и 5,6 тыс. человек.

В Королёве производят капитальный ремонт разветвленной сети водоводов, питающих Теплоэлектроцентраль — проект рассчитан до 30 декабря, чтобы к пиковым зимним нагрузкам система работала без сбоев. Помимо ТЭЦ надежное водоснабжение получат 37 других соцобъектов, 262 многоэтажки и 68 тысяч жителей. Уже заменено более 1,8 км труб из запланированных 4,9 км. Работы идут на улицах Пионерская, Богомолова и Толстого. «С начала года более надежное водоотведение и водоснабжение почувствовали на себе более 35 тыс. человек —модернизировано почти 5,5 км сетей, 11 водозаборных узлов и станций водоочистки. До конца года мы планируем завершить работы еще на 79 объектах, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 200 тысяч жителей», — сказал Кирилл Григорьев. Для минимизации повреждений дорожного полотна на всех 3 объектах строители применяют горизонтально‑направленное бурение — бестраншейную технологию, которая сохраняет благоустройство и ландшафт.